Obi-Wan Kenobi, i vari cameo si legheranno più alla trilogia prequel che agli altri show

Sono stati tanti i crossover tra i personaggi apparsi in The Mandalorian e The Book of Boba Fett, che hanno contribuito a costituire un Universo di Star Wars sicuramente più collegato. Tuttavia sembra che in Obi-Wan i cameo avranno una natura diversa, e non andranno a riproporci protagonisti apparsi negli altri show.

Secondo quanto riportato, infatti, in Obi-Wan vedremo più che altro attori che provengono dalla trilogia prequel cinematografica. Questo proprio a causa della collocazione temporale della nuova serie, ma non solo. "Data la natura dei nostri personaggi, per noi il tessuto connettivo più forte è quello dei prequel", ha raccontato la regista dello show Deborah Chow a Entertainment Weekly. "Perché in gran parte è da lì che provengono i nostri protagonisti ed è lì che sono iniziate le loro storie. Quindi i [film] prequel sono davvero i più legati alla nostra serie".

La regista sottolinea dunque che ci focalizzeremo più che altro sul viaggio del personaggio, e non tanto sul creare trame e connessioni con le altre serie live-action dell'universo di Star Wars. "Ovviamente vengo da The Mandalorian, quindi molto di quel DNA è in me", chiarisce Chow. "E anche molti dei miei maestri Jedi, con Jon Favreau e Dave Filoni, sono in qualche modo radicati in me adesso, ma non volevo provare a collegare necessariamente qualcosa. Stavo solo cercando di raccontare la storia mantenendo l'integrità del personaggio, e quindi per questo la connessione con i prequel".

Tra i vari ritorni ci sarà quello del Darth Vader di Hayden Christensen, che incontrerà ancora una volta Obi-Wan. In ogni caso tutte queste informazioni, unite alle parole dello scrittore Joby Harold, ci fanno capire che si tratterà di una storia autonoma. Probabilmente la scelta migliore considerando il personaggio e il periodo storico in cui lo ritroviamo.



Intanto vi mostriamo Ewan McGregor alla presentazione dello show!