Obi-Wan, un concept svela il ritorno di Hayden Christensen nei panni di Darth Vader!

Mentre restiamo in attesa di conferme sulla vociferata fine delle riprese della serie su Obi-Wan Kenobi, la cui uscita non avverrà comunque prima del 2022, è emerso in rete delle concept art che offre una prima occhiata al ritorno di Hayden Christensen nel ruolo di Anakin Skywalker/Darth Vader.

Le immagini, condivise in esclusiva dal fan site StarWarsNews.net, mostrano il personaggio senza maschera e gravemente ferito in seguito agli eventi de La Vendetta dei Sith insieme a quella che appare come una vasca di bacta adibita per la sua guarigione.

Purtroppo i dettagli più specifici sul ruolo di Vader all'interno della serie con Ewan McGregor non sono ancora stati rivelati, ma vi ricordiamo che la storia sarà ambientata 10 anni dopo il tragico finale di Episodio III, con Anakin che sarà dunque passato definitivamente al Lato Oscuro della Forza. È inoltre confermata la presenza nel cast di Joel Edgerton e Bonnie Piesse nei panni degli zii di Luke Skywalker, con alcune scene che saranno dunque ambientate su Tatooine.

Per quanto riguarda l'uscita su Disney+, Obi-Wan Kenobi arriverà temporalmente dopo Il Libro di Boba Fett (previsto per dicembre 2021) e lo spin-off di Rogue One incentrato su Cassian Andor, dunque in una data indefinita del 2022.

Intanto, la regista Deborah Chow ha anticipato che Obi-Wan Kenobi avrà un'atmosfera da film indipendente.