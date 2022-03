Obi-Wan Kenobi, la regista Deborah Chow: 'Darth Vader sarà diverso nella serie'

Il ritorno di Darth Vader in Obi-Wan Kenobi, nuova serie dell'universo di Star Wars, è al centro dell'interesse dei fan. Deborah Chow, regista dello show, ha recentemente rivelato che il pubblico vedrà un'interpretazione diversa del personaggio da quella vista in Una nuova speranza e non solo.

Certo, non si parla di variazioni drastiche, ma sicuramente il Darth Vader della serie potrebbe essere più spietato o più sentimentale. "Per noi somiglia molto [a Obi-Wan], nel senso che si trova tra queste due trilogie", ha detto Chow a Entertainment Weekly, riferendosi ai film. "Quindi non è ancora il New Hope Vader, capite che intendo? [...] [In questo momento] È ancora Vader ovviamente, ma è un Vader che non è così completamente formato come in Una nuova speranza".

Chow ha affermato che la relazione interrotta tra Obi-Wan e Anakin è sempre stata una parte importante dell'avventura di Star Wars. "Onestamente, per me il punto di partenza è stato che volevo davvero dare vita a qualcosa che si basasse sul personaggio e fosse guidato dal personaggio, perché questo è il vantaggio delle miniserie, è che hai più tempo per raccontare una vera storia di un personaggio. E quindi per me, il punto di partenza del protagonista è che si fermi a comprendere chi è stato importante per lui nella sua vita. Ed è impossibile evitare di coinvolgere Anakin/Vader in questo scenario, specialmente considerando che usciamo da La Vendetta dei Sith."

Intanto la serie arriverà a partire dal 25 Maggio su Disney+. Nell'attesa ecco il trailer di Obi-Wan.