Obi-Wan: Ewan McGregor non ha dimenticato come impugnare una spada laser

Ospite ad una recente puntata del Graham Norton Show in compagnia di Chris O'Dowd, Ewan McGregor ha sfoggiato tutte le sue abilità da Maestro Jedi in uno "scontro" con le spade laser.

Come potete vedere in calce alla notizia, l'interprete di Obi-Wan Kenobi - di ritorno nei panni del personaggio nella serie tv targata Disney+ - sembra piuttosto a suo agio nel maneggiare l'arma Jedi per eccellenza.



Lo show su Obi-Wan è stato annunciato ufficialmente da Kathleen Kennedy, presidentessa della Lucasfilm, durante il panel del D23 dedicato alle serie televisive della piattaforma digitale Disney+ che ha svelato anche il primo trailer ufficiale The Mandalorian, quest'ultima in arrivo col lancio della piattaforma in USA e Olanda il prossimo 12 novembre.

Sviluppato inizialmente per il grande schermo, lo spin-off dedicato a Obi-Wan è stato tramutato in serie tv dopo i risultati sotto le aspettative ottenuti al botteghino da Solo: A Star Wars Story. Nel corso del D23 la Casa di Topolino ha anche ufficializzato l'arrivo della serie su Cassian Andor, con Diego Luna che riprenderà i panni della spia ribelle introdotto in Rogue One: A Star Wars Story.

La serie con McGregor sarà ambientata esattamente otto anni dopo gli eventi di Star Wars: La Vendetta dei Sith ed esplorerà dunque le conseguenze causate dall'Ordine 66. La data di uscita dello show non è ancora stata rivelata.