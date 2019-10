Star Wars Kenobi: McGregor svela durata episodi, inizio riprese e retroscena sulla serie

Da quando è stata annunciata ufficialmente all'ultimo D23 Expo della Disney, i fan non vedono l'ora di scoprire qualcosa in più sulla nuova serie dello Star Wars Universe che riguarda l'iconico personaggio di Obi-Wan Kenobi. Lo show, con Ewan McGregor che torna nel ruolo che interpretò nella trilogia prequel, andrà in onda su Disney+.

Nel corso di un'intervista per Men's Journal, Ewan McGregor ha spiegato che le riprese non inizieranno prima dell'estate 2020. Ciò significa che la serie arriverà molto probabilmente su Disney+ nel 2021, insieme alla prima stagione dello show su Cassian Andor. Nel frattempo gli appassionati potranno 'consolarsi' con The Mandalorian, visto che la seconda stagione è già in fase di produzione.



Il ritorno di Ewan McGregor in Star Wars era da tempo in cantiere, e lo stesso attore ha ammesso di aver mentito ai suoi fan per diverso tempo prima che venisse ufficializzata la produzione della serie su Obi-Wan.



"Si tratta di un sollievo enorme, perché per quattro anni ho dovuto mentire al riguardo alla gente" ha spiegato McGregor.



Tra i dettagli rivelati dalla star sulla serie ci sono la durata degli episodi, per un totale di sei ore:



"La trama si colloca tra Episodio III e Episodio IV. L'Ordine dei Jedi stava cadendo a pezzi. Sarà interessante prendere un personaggio che conosciamo in un certo modo e mostrarlo con un arco narrativo così interessante, affrontando il fatto che tutti i Jedi furono massacrati alla fine di Episodio III. Si tratta di qualcosa che va superato"



Nel frattempo Joel Edgerton è fiducioso sul ritorno dello zio Owen nello show su Obi-Wan, che sarà ambientato dopo Solo.