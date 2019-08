Obi-Wan: un fan sottolinea la mancata citazione di Ewan McGregor al D23 Expo

I fan di Star Wars hanno accolto con entusiasmo la notizia che Ewan McGregor sarebbe tornato nei panni di Obi-Wan Kenobi in una mini-serie prevista su Disney+, ma uno di loro ha sottolineato un aspetto divertente della vicenda attraverso un meme che riguarda la notizia del ritorno di McGregor, pubblicato nelle scorse ore su Reddit.

L'annuncio sul palco del D23 Expo in California si è svolto con la presidente di LucasFilm, Kathleen Kennedy, che domanda a Ewan McGregor se stesse per tornare nel franchise, con la risposta affermativa trionfante dell'attore.

L'utente sottolinea come l'occasione fosse propizia per una citazione legata a La vendetta dei Sith, con la battuta di Obi-Wan conosciuta in tutto il mondo:"Salve a tutti!" (Hello there in originale).



Una battuta poi comunque utilizzata dall'account ufficiale Disney+ di Twitter subito dopo, quindi in qualche modo ripresa dalla stessa major per annunciare il ritorno di McGregor in uno dei personaggi che l'hanno reso famoso in tutto il mondo.

La nuova serie arriva dopo anni di speculazioni e dichiarazioni dello stesso Ewan McGregor sull'argomento:"Dev'esserci una bella storia da raccontare" aveva sottolineato l'attore tempo fa.

Si tratta del terzo progetto ufficiale di Star Wars per Disney+, il cui lancio definitivo è previsto per il prossimo 12 novembre.

Lo show con Obi-Wan Kenobi sarà ambientato dopo lo spin-off cinematografico Solo mentre le riprese dovrebbero iniziare nei primi mesi del 2020.