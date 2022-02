Obi-Wan Kenobi, Ewan McGregor: 'La trama soddisferà i fan di Star Wars'

Tutti si chiedono quando uscirà Obi-Wan Kenobi, la nuova serie dell'universo di Star Wars in arrivo su Disney+. Nell'attesa Forbes ha intervistato Ewan McGregor, che tornerà a vestire i panni del protagonista a quasi due decenni dalla sua ultima apparizione nella trilogia prequel. Con lui tornerà anche Hayden Christensen nei panni di Anakin.

L'attore ha parlato di questa reunion in modo entusiastico. "Ci siamo semplicemente divertiti" ha infatti ammesso McGregor. "Credo che ormai non sia un segreto il ritorno di Hayden Christensen con cui ho recitato di nuovo nei panni di Obi-Wan Kenobi e (lui di) Anakin Skywalker, ed è stato semplicemente incredibile lavorare ancora con lui".

McGregor ha poi proseguito, ma senza rivelare dettagli di una trama che, secondo lui, soddisferà molto i fan di Star Wars. "Ho sempre pensato che ci fosse una storia tra l'Episodio III in cui ho interpretato Obi-Wan per l'ultima volta nei film e l'Episodio IV dove Alec Guinness è Obi-Wan Kenobi. Gli sceneggiatori, Deb, io e tutti, credo che abbiamo dato vita a una trama molto bella. Credo che alla gente piacerà."

L'attore ha ovviamente ammesso di essere felicissimo di essere tornato a interpretare il personaggio, e ha poi fatto una riflessione sul pubblico odierno. Infatti la serie avrà spettatori molto giovani, ma anche un pubblico che ha visto la trilogia uscita tra il 1999 e il 2005 proprio in quegli anni. "Nella loro ottica, sono i LORO film di Star Wars, no?" ha detto McGregor, riferendosi alle generazioni troppo giovani per aver vissuto l'uscita della prima trilogia. "Per noi invece lo erano i film originali degli anni '70, ma per loro i film fatti da noi erano gli Star Wars della loro generazione. Quindi tornare di nuovo nei suoi panni [di Obi-Wan] adesso e fare una serie, un'intera serie su Obi-Wan Kenobi per QUEI fan, mi dà grande gioia."

Ovviamente il pubblico non può che essere d'accordo con lui. Adesso, però, tutti attendono l'arrivo del trailer di Obi-Wan Kenobi.