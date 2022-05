Obi-Wan Keboni, Hayden Christensen ricorda il casting di Anakin: 'Ero senza parole'

Hayden Christensen sta per tornare in Obi-Wan Kenobi e in attesa del suo debutto ufficiale nella serie Disney+, l'attore ha voluto ricordare i concitati momenti del casting per il ruolo di Anakin Skywalker/ Darth Vader.

A 20 anni di distanza dalla sua apparizione ne L'Attacco dei Cloni, Christensen ha ricordato di aver dato per primo la notizia al suo compagno di stanza dell'epoca il quale, era un grandissimo fan della Galassia lontana lontana e, da veri fan di Staw Wars i due, hanno iniziato a combattere un'immaginaria battaglia con la spada laser.

"Ricordo quando ho ricevuto la telefonata che diceva che avevo avuto la parte. Ero ancora a letto, in realtà, nel mio appartamento a Vancouver. Ero senza parole. Ricordo di essermi alzato dopo aver chiuso il telefono, solo un po' stordito e incredulo dalla notizia, entrando nel soggiorno dove si trovava il mio coinquilino. Sapeva che stavo aspettando questa chiamata, ha visto il mio sorriso e ha capito subito che c'era una buona notizia. E così, ho acceso una spada laser immaginaria. Era anche lui un grande fan di Star Wars, e aveva la colonna sonora dell'Episodio I. Ha messo la colonna sonora di Star Wars, e abbiamo fatto un duello immaginario con la spada laser nel nostro appartamento, saltando su tutti i mobili e urlando in giro come dei bambini".

Obi-Wan Kenobi è ambientato dopo La Vendetta dei Sith e questo permetterà di approfondire sicuramente la storia dell'iconico villain. Voi siete felici per il ritorno di Hayden Christensen? Ditecelo nei commenti.