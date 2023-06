Obi-Wan Kenobi 2: cosa sappiamo sul possibile ritorno di Leia

Quando si parla di una seconda stagione di Obi-Wan Kenobi il condizionale è d'obbligo. Molti attori hanno espresso la propria opinione su un possibile ritorno (e nessuno sembra troppo convinto) come Joel Edgerton nei panni di Owen Lars, ma all'appello manca Vivien Lyra Blair e la "sua" Leia Organa.

Centrale per la trama della serie TV di Deborah Chow, Leia potrebbe essere persino la protagonista di uno spin-off? Vista l'attiva partecipazione del personaggio nella mini serie Lucasfilm, i fan si aspettavano una seconda parte più concentrata sull'omonimo protagonista dello show: "Penso che mi piacerebbe partecipare a una seconda stagione di Obi-Wan Kenobi - ha detto l'attrice a The Direct - ma stavo dicendo, tipo, non vedo come potrei inserirmi perché è molto implicito che lei non lo rivedrà più fino a quando non chiederà aiuto nel quarto film, A New Hope".

Le parole dell'attrice, attualmente al cinema con The Boogeyman, inoltre si proiettano anche su un prossimo futuro di Leia: "Stiamo pensando che potrebbe essere divertente fare uno show di Leia su Alderaan. E spero davvero che qualcosa del genere possa funzionare".

Obi-Wan Kenobi è un argomento controverso nell'universo di Star Wars: sebbene la mini serie sia stata pensata come auto conclusiva, il pubblico non sembra del tutto soddisfatto e la regista Chow ha commentato con un criptico "Mai dire mai!" ogni domanda su una seconda stagione.

Vi terremo aggiornati, come sempre, su tutti i possibili sviluppi di Obi-Wan Kenobi!