Obi-Wan Kenobi 2, Ewan McGregor dalla Star Wars Celebration: 'Dobbiamo continuare'

A fare eco alle dichiarazione di Kathleen Kennedy su Obi-Wan Kenobi 2 ci ha pensato nientemeno che Ewan McGregor in persona, che dal palco della Star Wars Celebration si è pronunciato a favore di una nuova stagione della serie tv esclusiva di Disney Plus.

Durante un panel dedicato al Maestro Jedi, che Everyeye ha seguito in diretta alla Star Wars Celebration, l'attore si è detto non solo favorevole al ritorno di Obi-Wan Kenobi per una seconda stagione della serie tv di Star Wars, sequel della trilogia di George Lucas dei primi anni '2000, ma ha confermato le parole di Kathleen Kennedy definendosi 'desideroso' di realizzare nuovi episodi.

Proprio ieri, intervistata da Variety, la presidentessa di Lucasfilm ha però confermato che al momento la stagione 2 di Obi-Wan Kenobi non è in fase di sviluppo attivo: "Questo progetto al momento non è in sviluppo attivo. Ma come si dice, mai dire mai, perché c'è sempre una possibilità. Quello spettacolo è stato così ben accolto e la regista Deborah Chow ha fatto un lavoro spettacolare. Ewan McGregor vuole fare altri episodi. Al momento però c'è grande entusiasmo intorno a questi nuovi progetti che abbiamo appena annunciato, magari rivolgeremo di nuovo la nostra attenzione ad Obi-Wan tra qualche tempo...".

Certo in fatto di annunci per il futuro della saga di Star Wars i fan in questi giorni non possono proprio lamentarsi, dato che la Kennedy ha confermato che sono in arrivo ben tre nuovi film di Star Wars per il grande schermo, oltre alle tantissime serie tv Disney Plus in sviluppo.