Obi-Wan Kenobi 2, Joel Edgerton parla di un possibile ritorno nella serie Star Wars

Ewan McGregor vuole che Obi-Wan Kenobi continui in una seconda stagione, ma Lucasfilm non ha ancora svelato nulla al riguardo. Da parte sua, Joel Edgerton (interprete di Owen Lars) ha valutato l'ipotesi di un possibile ritorno del suo personaggio.

"Non so" ha dichiarato l'attore. "Credo che tornerebbe soltanto se ci fosse una buona ragione per farlo. Non vorrei auto-invitarmi a una festa a cui non appartengo davvero. Sento che, in qualche modo, la storia sia tornata al punto di partenza, completandosi nel migliore dei modi. Eppure, se qualcuno avesse un'idea brillante sarei pronto a rinfilarmi la mia tela di iuta". Al riguardo, Edgerton ha colto l'occasione per scherzarci su. "Mi diverto spesso nel considerarlo il tessuto preferito su Tatooine: un sacco di patate, una specie di materiale arrone e ruvido. Sarebbe bellissimo se qualcuno realizzasse una copertina Vogue per Vogue Tatooine".

Eppure, il piano dei creatori rimane sconosciuto. "Forse finiremo col realizzare qualcosa che verrà incorporato nelle altre storie" ha avanzato, "o magari un film. Chi lo sa?" Un'affermazione del genere è in linea con quella della presidente di Lucasfilm Kathleen Kenendy, per quale Obi-Wan Kenobi potrebbe rinnovarsi in una nuova serie o in un film.

I primi sei episodi hanno debuttato su Disney+ dal 27 maggio al 22 giugno 2022, con ottime valutazioni da parte della critica. Tra i numerosi riconoscimenti, ricordiamo il Set Decorators Society of America Awards come miglior risultato nell'arredamento/design di un film per la televisione o miniserie televisiva (Jan Pascale, Todd Cherniawsy, Doug Chiang) e il Golden Trailer Awards come miglior serie televisiva d'azione.