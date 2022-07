Obi-Wan Kenobi, 5 motivi per cui servirebbe una stagione 2

Normalmente, quando sui titoli per piccolo schermo si legge limited series, c'è poco da sperare per nuove stagioni. Ma nel caso di Obi-Wan Kenobi sono stati tanto incoraggianti da sbalordire anche showrunner e CEO, convincendoli che una seconda stagione è possibile. Per almeno cinque motivi, tutti validi.

Finora se l’è cavata relativamente bene, la serie che ha riportato a Star Wars l’amatissimo Ewan McGregor. Diciamo relativamente, perché per alcuni si è trattato di un prodotto di altissimo livello. Per altri, invece, l’esatto opposto. Sicuramente c’è da riconoscergli la capacità non solo di evitare grosse incongruenze rispetto al canone Star Wars, ma di approfondire addirittura le psicologie di alcuni personaggi fondamentali in Obi Wan Kenobi e nell’universo di George Lucas più in generale. Ma basta questo a riconfermarla per una seconda stagione, disattendendo i piani iniziali? No, ma per fortuna ci sono ben altri motivi.

I numeri: Poche storie. Per quanto una serie possa considerarsi autoconclusiva o un reboot rifiuti categoricamente l’idea di un sequel, se quel prodotto “fattura”, si rinnoverà. E nel caso della serie con il Maestro Kenobi i numeri, almeno stando agli ascolti dichiarati da Disney+, sono stati stellari. Secondo quanto dichiarato, la serie avrebbe messo a segno, infatti, il record di debutto in tutta la storia della piattaforma streaming. Che pur essendo relativamente breve, è comunque un traguardo.

Il fandom: Se quei numeri, poi, non si limitano a incoraggiare gli studios, ma si traducono in una vera e propria campagna di martellamento da parte dei fan, allora l’incoraggiamento si trasforma quasi in pressing. Sia per coloro i quali l’hanno apprezzata e vogliono vederne di più, sia paradossalmente per le voci più critiche, che hanno reputato il finale insufficiente rispetto a quanto promesso.

Le dichiarazioni: Che questo fattore conti eccome, lo dimostrano le parole di Kathleen Kennedy, a capo di LucasFilm e produttrice esecutiva della serie: “Francamente sì, era pensata come serie limitata. Ma penso che se c'è un grande coinvolgimento e le persone vogliono davvero più Obi-Wan, lo terremo sicuramente in considerazione. Perché i fan ci parlano". Anche McGregor e Hayden Christensen auspicano a un ritorno.

La trilogia originale: Prima di Obi-Wan Kenobi, di The Book of Boba Fett e di The Mandalorian, l’idea della LucasFilm era portare avanti degli spinoff su grande schermo, le cosiddette Star Wars Story. Ma dopo il successo di Rogue One, la timida prova di Solo al botteghino li convinse ad abbandonare quel progetto, spostando tutto su grande schermo. Sia il film su Boba che quello su Obi-Wan. Ma questo secondo in realtà, nei progetti originali dello sceneggiatore, avrebbe dato il là a una trilogia.

Altri dieci anni: Sempre per rimanere in tema di materiale ancora da affrontare e di dichiarazioni interne, è la regista Deborah Chow a centrare il punto: “Ci sono ovviamente molte altre storie da raccontare, con . E con un personaggio come Obi-Wan Kenobi, penso che anche solo guardarlo cavalcare sulla sabbia sia già di per sé interessante”.

Voi la vorreste? Ditecelo nei commenti!