Obi-Wan Kenobi, le accuse dei fan delusi: 'E' pensato per le persone sbagliate'

Quando manca solo un giorno all'arrivo in streaming del gran finale di Obi-Wan Kenobi, alcuni fan sono intervenuti sui social per sottolineare i motivi per cui la miniserie con Ewan McGregor sta deludendo tutte le aspettative dei veri fan di Star Wars. Si pensa, infatti, che il target ricercato dalla Lucasfilm con la miniserie sia sbagliato.

Su Reddit, un fan di Star Wars sembra abbia identificato il motivo per cui Obi-Wan Kenobi non ha avuto il successo sperato: è stato indirizzato alle persone sbagliate. Secondo questo punto di vista, la storia si rivolge agli spettatori occasionali, mentre dovrebbe essere indirizzata direttamente ai fan più accaniti. Ecco l'esposizione completa di questa considerazione.

"Perché le persone che non sanno nulla di Star Wars dovrebbero guardare improvvisamente una serie su un personaggio prestabilito di cui non sanno nulla? Dubito che Kenobi sia di grande attrattiva per queste persone".

Tuttavia, l'Obi-Wan Kenobi di Ewan McGregor è stato al centro di tre film di grande successo degli anni 2000, il personaggio è uno dei più iconici della trilogia originale ed è molto presente in altri media di Star Wars. Tutto ciò significa che è improbabile ci siano molti abbonati a Disney Plus che non sapessero chi fosse Obi-Wan prima di questa serie.

E detto questo, c'è un'ottima ragione per cui Lucasfilm probabilmente non realizzerà mai una serie di Star Wars che si rivolga esplicitamente ai fan più accaniti. Perché sanno che, nonostante le loro proteste, i fan più accaniti guarderanno doverosamente qualsiasi cosa abbia Star Wars nel titolo. Quindi, tanto vale puntare a un pubblico più ampio, visto che quei fan sono già stati catturati.

Nel frattempo, Ewan McGregor ha parlato del ritorno in una probabile Stagione 2 di Obi-Wan Kenobi. Anche lo sceneggiatore sembra convinto di un Obi-Wan Kenobi 2.