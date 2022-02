Obi-Wan Kenobi: ecco tutte le aggiunte al cast della serie in arrivo su Disney+

Obi-Wan Kenobi sta per arrivare, la serie con protagonista Ewan McGregor debutterà su Disney+ il prossimo 25 maggio e tutti i fan dell'universo di Star Wars sono davvero impazienti di vedere una delle serie più attese degli ultimi anni. Facciamo dunque il punto della situazione sugli attori che vedremo in questo show.

Oltre al già citato protagonista, un ruolo di spicco sarà sicuramente quello di Joel Edgerton, apparso in Star Wars: Episodio II - L'attacco dei cloni e Star Wars: Episodio III - La vendetta dei Sith nei panni di Owen Lars, zio e padre surrogato di Luke Skywalker, un ruolo originariamente interpretato da Phil Brown in Una nuova speranza.

Tra le new entry troviamo poi, Moses Ingram, giunto alla popolarità per il suo ruolo ne La Regina di Scacchi, Kumail Nanjiani, visto di recente ne Gli Eterni, Indira Varma, popolare volto di Ellaria Sand in Game of Thrones, Rupert Friend e O'Shea Jackson Jr.

E mentre noi siamo qui a parlare degli attori che iniziano il loro viaggio nella Galassia lontana lontana, altrove, in giro per il web si iniziano a circolare voci in merito all'apparizione del Grande Inquisitore in Obi-Wan Kenobi. Manca poco veramente poco all'arrivo di questa serie su Disney+, quali sono le vostre aspettative a riguardo? Come sempre, ditecelo nell'apposita sezione dedicata ai commenti che trovate in fondo alla notizia.