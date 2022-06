Obi-Wan Kenobi, Alec Guinness al posto di Ewan McGregor grazie al deepfake!

Un nuovo video deepfake ha entusiasmato i fan di Star Wars, impegnati in questo periodo a godersi Obi-Wan Kenobi, ambientata un decennio dopo La vendetta dei Sith, terzo capitolo della trilogia prequel e nove anni prima di Una nuova speranza. Un canale YouTube noto per i video virali ha creato il deepfake con Alec Guinness.

"Ewan McGregor sostituito con Alec Guinness nella serie Star Wars Obi-Wan Kenobi" è il titolo del video che potete vedere all'interno di questa news.



In una nota, Industrial Light & Magic di LucasFilm ha affermato che ILM "ha investito sia nell'apprendimento automatico che nell'intelligenza artificiale come mezzo per produrre effetti visivi avvincenti ed è stato fantastico assistere a questa crescita".

Obi-Wan Kenobi riporta Ewan McGregor nei panni del personaggio iconico che interpretò nella trilogia prequel, ereditandolo da Alec Guinness, storico interprete di Ben Kenobi nella trilogia originale. Le incongruenze di Obi-Wan Kenobi stanno facendo molto discutere i fan dello show sui social e non solo.



Nel cast Hayden Christensen è Darth Vader, ruolo a cui è arrivato al termine della trilogia prequel dopo aver interpretato Anakin Skywalker nel secondo e nel terzo film (in La minaccia fantasma il personaggio è affidato a Jake Lloyd).



Sul nostro sito potete leggere la recensione del terzo episodio di Obi-Wan Kenobi, serie disponibile su Disney+.