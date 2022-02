Obi-Wan Kenobi, un'altra star della trilogia prequel nella serie con Ewan McGregor?

Un altro grande personaggio della trilogia prequel di Star Wars potrebbe tornare per un cameo in Obi-Wan Kenobi, il nuovo show del franchise che vede il ritorno di Ewan McGregor in uno dei ruoli maggiormente iconici della propria carriera. Diversi rumor delle ultime ore si riferiscono ad un personaggio in particolare.

Dopo la delusione per il mancato trailer al Super Bowl, fonti dal set riportano che in Obi-Wan Kenobi potrebbe comparire brevemente Bail Organa (Jimmy Smits), che sarebbe stato avvistato in una sequenza con Obi-Wan.

Secondo i report anche la moglie di Organa, Breha, tornerà nel franchise, anche se non è chiaro se avrà ancora il volto dell'attrice che la interpretò nei prequel cinematografici, Rebecca Jackson Mendoza.



Il cameo di Bail Organa avrebbe un senso visto, che il senatore di Alderaan è stato una figura fondamentale nella vita di Anakin Skywalker, Padmé Amidala, Obi-Wan Kenobi e Yoda. Organa diede il suo contributo al timone delle forze buone del Senato Galattico e quando Palpatine rivelò la sua natura Sith come Darth Sidious, Organa aiutò la fuga di Yoda e la nascita di Luke e Leia Skywalker, adottando la principessa.



La serie Obi-Wan Kenobi per Disney+ vedrà l'omonimo protagonista, interpretato da Ewan McGregor, affrontare finalmente Anakin nei panni di Darth Vader (Hayden Christensen) in un duello che sa di rivincita. Nel suo viaggio Obi-Wan potrebbe includere una fermata per controllare lo stato di salute della giovane Leia Organa e quindi il cameo di Bail sarebbe ampiamente giustificato.



Ora i fan si chiedono quando esce il trailer di Obi-Wan Kenobi, in attesa di vedere lo show approdare sulla piattaforma streaming