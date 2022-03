Obi-Wan Kenobi: un amato cacciatore di taglie potrebbe tornare nello show!

Mentre si fanno sempre più insistenti le voci riguardanti la presenza di una giovane Leia in Obi-Wan Kenobi, altri rumors confermerebbero il ritorno di un particolare personaggio tanto amato dai fan.

Come ben sappiamo, Boba Fett è apparso per la prima volta in Star Wars: L'impero colpisce ancora, riuscendo a far breccia nel cuore delle persone nonostante il poco tempo sullo schermo. Ma non è stato l'unico. Infatti, nella sequenza in cui Darth Vader offre ai cacciatori di taglie la possibilità di catturare Han Solo e il Millennium Falcon, vengono introdotti diversi coloratissimi personaggi, uno dei quali si dice apparirà in Star Wars: Obi-Wan Kenobi.

Stiamo parlando di 4-LOM, che secondo le fonti di Star Wars News Net, farà un'apparizione nella prossima serie TV. Il sito rileva inoltre che, piuttosto che avere un semplice cameo, il personaggio avrà un coinvolgimento leggermente più significativo nel progetto, anche se i dettagli esatti di quel potenziale coinvolgimento devono ancora essere rivelati.

4-LOM, il droide con la testa insettoide, ha fatto il suo debutto insieme a Zuckuss, Dengar, IG-88 e Bossk, in rappresentanza del mondo dei cacciatori di taglie dell'universo di Star Wars. Grazie alla loro presenza sullo schermo, anche se di pochi secondi, sono riusciti a catturare l'attenzione e l'entusiasmo dei fan.

In attesa dell'uscita dello show fissata per il 25 maggio, vi lasciamo con il trailer da urlo di Obi-Wan Kenobi.