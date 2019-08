Obi-Wan Kenobi sarà ambientata dopo Solo: previsto il ritorno di qualche personaggio?

Nel corso della presentazione ufficiale di Obi-Wan Kenobi, la nuova serie televisiva di Star Wars per Disney+ che vedrà il ritorno di Ewan McGregor nei panni del suo iconico personaggio, è stato confermato che la storia avrà luogo poco dopo gli eventi di Solo: A Star Wars Story.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, che mostra l'intera cronologia della saga di Star Wars, la Lucasfilm ha diviso tutto in tre grandi epoche, l'Era della Repubblica, l'Era della Ribellione e l'Era della Resistenza, con la prima che abbraccia la trilogia prequel, la seconda la trilogia originale e la terza quella della trilogia sequel.

Solo: A Star Wars Story si svolge dopo la fine dell'Era della Repubblica, prima di quella che avrebbe portato alla trilogia originale. Il film racconta gli anni giovanili di Han Solo, e gli eventi della serie di Obi-Wan Kenobi si svolgeranno durante quegli stessi anni. Ciò vuol dire che qualche personaggio intravisto nel film di Ron Howard potrà tornare nella serie con Ewan McGregor?

Chi può dirlo. Ora come ora sappiamo, per certo, che Han Solo e Obi-Wan Kenobi si sarebbero incontrati per la prima volta in Una Nuova Speranza, dunque l'idea di rivedere Alden Ehrenreich nei panni del celebre contrabbandiere è teoricamente da scartare, ma che dire invece di Qi'ra, il primo amore di Han interpretato da Emilia Clarke? L'ultima volta che l'abbiamo vista fuggire da Han in direzione del pianeta Dathomir, sede di Darth Maul.

Sappiamo che i destini di Kenobi e Maul si sarebbero incrociati di nuovo dopo La Minaccia Fantasma, quindi chissà. Per ora naturalmente si tratta di speculazioni, quindi restate sintonizzati per prossimi aggiornamenti.

Per altre informazioni vi ricordiamo che i copioni della serie di Obi-Wan sono pronti, con le riprese previste per l'inizio del 2020.