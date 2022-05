Obi-Wan Kenobi, è appena trapelato un poster che farà rabbrividire i fan di Darth Vader!

Nelle scorse ore la nuova serie televisiva di Star Wars Obi Wan Kenobi ha debuttato su Disney Plus, ma neanche il tempo di riprendersi dagli eventi dei primi due episodi che in rete è trapelato un poster dedicato al ritorno di Darth Vader.

Come saprete Hayden Christensen è tornato nei panni di Anakin Skywalker per la serie dedicata al maestro Jedi di Ewan McGregor, e una delle cose che i fan stanno aspettando con maggior entusiasmo è la possibilità di assistere al prossimo duello tra Obi-Wan Kenobi e Darth Vader, dieci anni dopo il drammatico confronto su Mustafar, che nel film La vendetta dei Sith vide trionfare Obi-Wan. Il poster leak, trapelato dalla Star Wars Celebration e disponibile nel post in calce all'articolo, sembra avvertire i fan che la tanto attesa rivincita è ormai alle porte...

Obi-Wan Kenobi inizia 10 anni dopo i drammatici eventi di Star Wars: La Vendetta dei Sith, dove Obi-Wan Kenobi ha affrontato la sua più grande sconfitta, la caduta e la corruzione del suo migliore amico e apprendista Jedi, Anakin Skywalker, che è passato al lato oscuro diventando il malvagio Signore dei Sith, Darth Vader. La serie è interpretata da Ewan McGregor, Hayden Christensen, Moses Ingram, Joel Edgerton, Bonnie Piesse, Kumail Nanjiani, Rupert Friend, Sung Kang e Benny Safdie. Interamente diretta da Deborah Chow, già regista di The Mandalorian, la serie di Obi-Wan Kenobi sarà composta da sei episodi, con le prossime puntate in arrivo ogni mercoledì all’episodio finale previsto per il 22 giugno.

