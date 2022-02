Obi-Wan Kenobi arriva su Disney+ a maggio: Ewan McGregor si svela nel poster ufficiale!

Finalmente ci siamo. Poche ore dopo la puntata finale di The Book of Boba Fett Disney+ ha svelato il primo poster ufficiale di Obi-Wan Kenobi, confermando la data di uscita.

Obi-Wan Kenobi vedrà la luce su Disney+ il prossimo 25 maggio. Viene quindi confermato il rumor che svelava per errore la data di Obi-Wan Kenobi, che sarà la seconda serie di Guerre Stellari a tenerci compagnia nel corso del 2022.

Insieme all'annuncio arriva anche un bellissimo poster, che ritrae per la prima volta Ewan McGregor nei panni del leggendario maestro Jedi ben 17 anni dopo la sua ultima apparizione ne La vendetta dei Sith. La locandina mette in mostra il look che Kenobi avrà nel corso dello show: barbuto, con una folta chioma e abiti dismessi, a indicare il suo status quo di eremita tra le sabbie di Tatooine.

Vi ricordiamo, infatti, che Obi-Wan Kenobi sarà ambientato circa un decennio dopo Episodio 3, e ci mostrerà la vita del mentore di Anakin Skywalker durante gli anni di infanzia del piccolo Luke. Che l'eroe della trilogia classica abbia un ruolo anche in questo titolo? Ovviamente, confermato anche Hayden Christensen nei panni di Darth Vader...

Tutto sarà più chiaro, comunque, a partire dal prossimo 25 maggio.