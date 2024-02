Obi-Wan Kenobi, arriva la seconda stagione? Domani un misterioso annuncio a tema Star Wars

L'universo di Star Wars è in continua evoluzione sia sul fronte cinematografico che su quello della serialità televisiva: i risultati, certo, sono altalenanti, ma per trovare la retta via c'è bisogno di fare un po' di tentativi, magari anche concedendo una seconda possibilità a qualcuno. Che sia, in tal senso, il turno di Obi-Wan?

In queste ore è infatti apparso sui profili social di Empire un post che non può non farci sospettare qualcosa: la foto riporta semplicemente l'iconico "Hello, there" del personaggio di Ewan McGregor, mentre la caption ci parla di un non meglio specificato annuncio a tema Star Wars in arrivo durante la giornata di domani.

Il riferimento a Obi-Wan sembra palese, per cui è lecito pensare, come in molti stanno già facendo nei commenti, che Disney e Lucasfilms abbiano deciso di accogliere l'appello di Ewan McGregor e dare il via alla produzione di una seconda stagione dello show che, ormai due anni fa, non riuscì a convincere i fan che avevano inevitabilmente riposto in esso aspettative enormi.

Per saperne di più, naturalmente, non ci resta altro da fare che dormirci su: e voi, cosa ne pensate? Credete che effettivamente la serie su Obi-Wan meriti una seconda chance, alla luce di quanto visto nella prima stagione? Fatecelo sapere nei commenti!