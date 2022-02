Obi-Wan Kenobi, arrivano alcuni dettagli di trama: ci sarà anche Darth Vader?

Dopo l'arrivo del poster di Obi-Wan Kenobi, i fan sono in attesa di un trailer. Poche ancora le informazioni che abbiamo sulla nuova serie di Star Wars, in arrivo su Disney+ dal 25 Maggio. Tuttavia alcune fonti hanno finalmente rivelato i primi dettagli di trama: dovrebbe esserci anche Darth Vader!

Eravamo tutti al corrente della presenza di Leila nella serie di Obi-Wan Kenobi, ma adesso abbiamo maggiori informazioni su ciò che accadrà. Sembra che la storia partirà proprio da un evento che coinvolge la giovane principessa Leila, che in questo spin-off ha 10 anni. Infatti all'inizio della vicenda Bail Organa chiede aiuto a Obi-Wan Kenobi per salvare Leia, catturata dagli Inquisitori per attirare un Jedi. Questo porterà Obi-Wan a collaborare con il personaggio di Kumail Nanjianai, che lo porterà nel luogo in cui si trova la giovane. Questa missione non coprirà però l'intera stagione, che lascerà spazio ad un altro evento importante: una rivincita tra Obi-Wan e Darth Vader dieci anni dopo La vendetta dei Sith.

Questo, almeno, è quello che ha dichiarato la Presidente e produttrice della Lucasfilm, Kathleen Kennedy, che ha definito questo scontro come "la rivincita del secolo". E non si parla solo di un confronto, perché Obi-Wan e Darth Vader combatteranno "due epiche battaglie l'uno contro l'altro" che "si classificheranno in cima" ai duelli di Star Wars. Qualcosa che i fan hanno sperato di vedere e che si aspettavano, perché come dichiarato anche dalla regista dello show Deborah Chow, "non puoi fare una serie su Obi-Wan Kenobi senza Anakin o Vader".