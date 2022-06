Obi-Wan Kenobi: arrivano i Funko Pop, le action figure della Black Series e una sorpresa!

Dopo i recenti Funko Pop di The Mandalorian, arriva finalmente anche materiale su Obi-Wan Kenobi. La nuova serie di Star Wars è approdata sui nostri schermi con i primi tre episodi, raccogliendo delle recensioni positive. Ora, per premiare i fan della lunga attesa, arrivano nuovi Funko Pop e le action figures della Black Series.

In primis è arrivato il Funko di Reva, la Terza Sorella, seconda uscita dedicata al personaggio. Nella figure della scorsa settimana, Reva teneva la sua arma inattiva al suo fianco, mentre in questa in arrivo è in posizione, pronta per la battaglia con la sua spada laser. Insieme a lei arriva anche Haja Estree.

Ma non finisce qui, come già accennato, perché ci sono anche le nuove Action Figure della Black Series, che portano finalmente sui nostri scaffali i protagonisti della serie: Obi-Wan e Darth Vader, che sono rappresentati proprio come li vediamo nello show. Le due figure che troverete nelle foto in fondo all'articolo insieme ai Funko Pop e all'uscita speciale, presentano testa e arti snodabili, oltre a una serie di accessori. Il pre-ordine è stato aperto oggi su Target e sui siti dei principali rivenditori.

Infine Hasbro ha deciso di sorprenderci con due kit delle Lightsaber Forge basate sulle armi iconiche di Kenobi e Vader, in arrivo a partire dal 1° Agosto. Siete curiosi di vederle? Andate in fondo all'articolo!