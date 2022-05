Obi-Wan Kenobi, in arrivo un incredibile collegamento con Star Wars Jedi: Survivor?

I primi due episodi di Obi-Wan Kenobi sono disponibili su Dianey+ e tutto nelle ultime ore sembra intendere che la serie con Ewan McGregor potrà contare su un incredibile collegamento con Star Wars Jedi: Survivor, il sequel di Star Wars Jedi: Fallen Order, in arrivo nel 2023.

Sebbene i dettagli della trama di questo videogioco siano ancora piuttosto scarsi, in un comunicato stampa è stato confermato che si svolgerà cinque anni dopo il primo capitolo, ambientato a sua volta cinque anni dopo Star Wars: La vendetta dei Sith. Ciò significa che Star Wars Jedi: Survivor si svolgerà esattamente un decennio dopo il terzo film prequel che, per inciso, è anche lo stesso periodo in cui si svolge Obi-Wan Kenobi.

Se questo non ti bastasse, il nuovo libro su Anakin Skywalker e Obi-Wan Kenobi presenta anche un cameo di un giovane Cal Kestis e ciò fa pensare che il protagonista principale del videogioco del 2019 potrebbe comparire proprio nella serie Disney+. Il comunicato stampa rileva inoltre che "Cal incontrerà e si alleerà con una serie di personaggi unici e interessanti nel suo viaggio", suggerendo che Obi-Wan potrebbe essere uno dei tanti personaggi che compariranno nel gioco.

Non possiamo dire con precisione cosa accadrà, ma il fatto che l'annuncio di Star Wars Jedi: Survivor sia arrivato proprio in concomitanza dell'arrivo di Obi-Wan Kenobi su Disney+ non può essere di certo un caso fortuito. Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.