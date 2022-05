Obi-Wan Kenobi: in arrivo oggi un nuovo trailer nel corso dello Star Wars Day!

Le celebrazioni dello Star Wars Day proseguono, e mentre i fan della Galassia lontana lontana festeggiano la saga di Guerra Stellari, i suoi canali social ufficiali hanno appena annunciato che nel corso della giornata odierna verrà rilasciato un nuovo trailer di Obi-Wan Kebobi.

La serie con Ewan McGregor il cui debutto è previsto per il prossimo 27 maggio, è ambientata circa dieci anni dopo gli eventi narrati in Star Wars: Episodio III - La vendetta dei Sith e segna anche tanto richiesto ritorno di Hayden Christensen nei panni di Darth Vader.

Qui vedremo Obi-Wan Kenobi vegliare da lontano su Luke Skywalker, dopo essere stato esiliato sul pianeta desertico di Tatooine, dopo aver subito una lacerante sconfitta, ed aver assistito all'ascesa del migliore amico e apprendista Jedi Anakin Skywalker, nelle vesti del malvagio e terribile Darth Vader, divenuto ormai guida suprema degli degli Inquisitori, il cui scopo è quello di sterminare le ultime resistenze dell'Ordine Jedi.

Intanto in molti continuano a domandarsi se in Obi-Wan Kenobi ci sarà anche Palpatine. Il personaggio interpretato da Ian McDiarmid potrebbe già fare la sua apparizione nel trailer annunciato quest'oggi nell'ambito dello Star Wars Day? Voi che ne dite? Diteci come sempre la vostra opinione nell'apposita sezione dedicata ai commenti e come sempre: "Che la forza sia con voi", soprattutto in questo giorno!