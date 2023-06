Obi-Wan Kenobi: In arrivo la serie a fumetti che adatterà la serie tv

I fan di Guerre Stellari potranno rivivere le emozioni della serie Obi-Wan Kenobi in un nuovo incredibile formato grazie alla partnership tra Marvel e Disney. È stato annunciato, infatti, la serie a fumetti che adatterà lo show televisivo con un volume per ogni episodio. Il primo numero di Star Wars: Obi-Wan Kenobi uscirà nel settembre 2023.

Mentre sembra improbabile una possibile seconda stagione di Obi-Wan Kenobi, la Disney ha deciso di deliziare i fan dell’universo creato da George Lucas con una nuova trasposizione della serie diretta da Deborah Chow che è andata in onda sulla piattaforma di streaming del colosso dell’intrattenimento nel 2022.

I fumetti saranno scritti da Jody Houser, già autrice dell’adattamento di Rogue One: A Star Wars Story, e illustrati da Salvador LaRocca.

Entrambi si sono detti emozionati con Houser che ha affermato: “Gli adattamenti hanno rappresentato l’inizio della mia carriera per i fumetti di Star Wars e sono sempre emozionata di passare a farne un altro”.

Anche le parole di LaRocca non nascono l’emozione: “Sono felicissimo di tornare nella galassia di Star Wars. Dopo Darth Vader e i titoli principali di Star Wars è tempo per me di occuparmi di Obi-Wan! Spero che amerete la serie quanto me!”.

Oltre ai nuovi progetti a fumetti, a ai tanti film e show in produzione per i prossimi tempi, la Disney sta per presentare la nuova serie televisiva dedicata ad Ahsoka, di cui vi lasciamo il bellissimo trailer.