Obi-Wan Kenobi: ascoltate il tema musicale composto dal leggendario John Williams!

Il grande giorno è arrivato: la serie di Obi-Wan Kenobi ha esordito su Disney+, riportando sui nostri schermi Ewan McGregor e Hayden Christensen. Ma i due attori non sono le uniche icone ad aver fatto il loro ritorno nei franchise: tra i volti già noti c'è anche il compositore John Williams, che ha scritto il tema dello show.

Williams ha infatti rivelato adesso la sua sigla di ben quattro minuti scritta in onore di Obi-Wan Kenobi, che inizia con un ritmo molto soft per poi intensificarsi grazie all'inserimento di archi. Ci sono anche riferimenti più oscuri a Darth Vader, che gli permettono di fare dei cenni all'iconico tema originale con il quale il compositore ha vinto l'Oscar nel '78.

In questo prodotto Williams ha dato vita soltanto a questo theme, che è centrale, e ha realizzato la sigla in meno di due settimane, incastrandola tra i suoi lavori su Indiana Jones 5 e The Fabelmans di Steven Spielberg. Sulla colonna sonora dello show ha invece lavorato la compositrice Natalie Holt.

"[Williams] voleva davvero scrivere quel theme perché [Obi-Wan Kenobi] era l'unico personaggio per il quale non aveva scritto il tema nel film originale", ha raccontato la compositrice della serie, Holt. "Credo che abbia avuto due settimane ed è salito a bordo e ha scritto il theme 'Obi' e una suite, che rappresenta il titolo principale, e poi alcune variazioni del tema di Obi per farlo funzionare [in varie situazioni]. Questo è ciò che per il tempo che aveva ha potuto dare al progetto, ed è stato un regalo. È così perfetto e in un certo senso, una volta che ho ricevuto quel theme di Obi, ho avuto le basi per il progetto."