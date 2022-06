Obi-Wan Kenobi, gli ascolti USA superiori del 20% rispetto a The Book of Boba Fett!

Il finale della prima stagione di Obi-Wan Kenobi su Disney+ ha attirato 1,8 milioni di visualizzazioni soltanto negli USA in cinque giorni, da mercoledì a domenica. Il 20% in più rispetto allo stesso periodo del finale di The Book of Boba Fett, che registrò 1,5 milioni di nuclei familiari sintonizzati sulla serie Star Wars Universe.

I dati provengono da Samba TV, che misura il numero di spettatori in streaming su 3 milioni di famiglie americane che hanno guardato uno show sulla piattaforma per almeno 5 minuti. Scoprite il nostro parere su Obi-Wan Kenobi, con la recensione del finale.



La première di Obi-Wan Kenobi era stata pubblicata nel fine settimana del Memorial Day, portando a casa 2,14 milioni di visualizzazioni e battendo la seconda stagione di The Mandalorian e anche Moon Knight.



Dei primi 25 mercati americani la vetta delle visualizzazioni per Obi-Wan Kenobi spetta a Seattle con un +46%, seguita da Denver (+41%) e Sacramento (+22%).

Per quanto riguarda il Marvel Cinematic Universe invece, Doctor Strange nel Multiverso della Follia ha fatto registrare 2,1 milioni di pubblico in cinque giorni, alla pari con Shang-Chi e superando titoli come Gli Eterni, che si era fermato a 2 milioni nei primi cinque giorni.



Su Everyeye potete leggere la nostra recensione di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, diretto da Sam Raimi e con Benedict Cumberbatch di nuovo nel ruolo di Stephen Strange.