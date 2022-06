Obi-Wan Kenobi: un'assurda teoria dei fan suggerirebbe un plot twist incredibile!

Quando mancano solamente tre episodi alla conclusione di Obi-Wan Kenobi, a proposito domani arriverà in streaming su Disney Plus il quarto episodio, i fan continuano a sfornare le teorie più assurde riguardo ai nuovi e vecchi personaggi di Star Wars che fanno la loro comparsa nel corso di questa intensa miniserie. Ecco cosa dice l'ultima arrivata!

La serie ha riportato in auge diversi personaggi preferiti dai fan, oltre all'eroe principale, tra cui Darth Vader e Quinlan Vos (per adesso solo nominato), ma sono le nuove aggiunte alla galassia di Star Wars ad avere avuto maggiore risonanza tra gli spettatori. La villain Reva, tormentata e squilibrata, ha suscitato molta attenzione e una buona parte delle teorie dei fan.

L'ultimo ha ipotizzato che gli spettatori si troveranno di fronte a un grande - e sorprendente - colpo di scena nella storyline della Terza Sorella. L'utente di Reddit /u/TheMediocreCritic ha ipotizzato che Reva avrà un momento di lucidità e la sua malvagità avrà fine mentre avrà con sé la giovane principessa Leila. La teoria prevede che Reva vedrà se stessa in Leia e la storia traumatica che ha alle spalle tornerà a galla, permettendole di ottenere non solo chiarezza, ma anche redenzione dal suo tormentato passato.

Ecco le parole dell'utente: "Penso che la serie si sia orientata più verso un arco di redenzione per Reva e per mostrare il costo umano della caduta di Anakin. Le onde della caduta di Anakin e il loro effetto sulla Forza si ripercuotono. Il prezzo del suo tradimento è alto; allo stesso modo, sarà alto anche il prezzo del tradimento di Reva. Molto probabilmente, Vader si occuperà personalmente di Reva. Reva riuscirà a portare Leia in salvo e questo lascerà Obi-Wan libero di affrontare di nuovo il suo ex apprendista e di dargli una bacchettata che gli faccia riacquistare lo status di Maestro".

A proposito, avete notato le incongruenze di Obi-Wan Kenobi con il canone di Star Wars? Nell'attesa del nuovo episodio, ecco il video allenamento di Ewan McGregor.