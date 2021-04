Obi-Wan Kenobi, un'attrice si unisce al cast prima dell'inizio delle riprese!

Il cast principale di Star Wars: Obi-Wan Kenobi è stato annunciato qualche settimana fa in vista dell'imminente inizio delle riprese, ma nel frattempo la serie che seguirà le vicende del Jedi di Ewan McGregor ha già accolto tra i suoi ranghi un'altra new entry.

Secondo quanto riportato dall'autorevole Deadline, infatti, la star di PEN15 Maya Erskine si è unita al cast in ruolo di supporto che la vedrà comparire per almeno tre episodi. Per chi non la conoscesse, PEN15 è una serie comedy targata Hulu, arrivata alla sua seconda stagione, che è valsa all'attrice una nomination agli Emmy Awards 2019 e diverse candidature ai WGA Awards.

La Erksine andrà ad unirsi ai già confermati Joel Edgerton, Bonnie Piesse, Moses Ingram, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O’Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell e Benny Safdie.

Vi ricordiamo inoltre che la serie, ambientata 10 anni dopo i drammatici eventi della Vendetta dei Sith, vedrà l'atteso ritorno di Hayden Christensen nei panni di Anakin Skywalker/Darth Vader, di cui è ovviamente atteso il confronto con il suo ex maestro.

I dettagli sulla trama sono ancora sconosciuti, ma nel frattempo alcuni leak dal set di Obi-Wan Kenobi hanno offerto un primo sguardo ad un'iconica location della serie, ovvero la casa dei Lars su Tatooine.