Obi-Wan Kenobi, l'autore su Darth Vader:'Con il suo personaggio 'less is more''

Erano diversi anni che Darth Vader mancava dallo schermo e i fan di Obi-Wan Kenobi hanno potuto assistere al suo ritorno, interpretato da Hayden Christensen, colui che diede il volto ad Anakin Skywalker nella trilogia prequel di Star Wars. Un ritorno approfondito dall'autore della serie, Joby Harold, in un'intervista.

Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler di Obi-Wan Kenobi, disponibile su Disney+. Potete leggere qui la recensione di episodio 4 di Obi-Wan Kenobi. Nella serie si rivede Ewan McGregor nel ruolo di Obi-Wan Kenobi, uno dei suoi più famosi personaggi, interpretato nella trilogia prequel aperta da La minaccia fantasma.



Joby Harold lavora alla serie anche in qualità di produttore esecutivo, e ha descritto così l'incontro tra Obi-Wan e Darth Vader:"Tutto ciò che riguarda la messa in scena di Vader è molto difficile. [...] 'Less is more' con lui. Vuoi vederlo su Mustafa, vuoi vederlo guardare le distese di lava. [...] Quando è su Mustafar, è sul trono, quello è il suo dominio. Quindi può essere imperioso su quel trono ma non può sembrare come se fosse seduto su una sedia di IKEA".



Darth Vader avrà la sua rivincita con Obi-Wan prima della fine della stagione:"L'equilibrio è sempre molto, molto importante. Come lo è con la Forza, dipende dal design, dal regista, dalla performance e da tutte quelle cose che si uniscono".



Parte di tutto questo equilibrio viene raggiunto grazie al performance artist Dmitrious Bistrevsky e la controfigura di Christensen, Tom O'Connell.

Ora vi chiediamo: avete notato il sinistro cameo di un personaggio di Clone Wars?