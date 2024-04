Obi-Wan Kenobi 'beveva un po' troppo' nella prima versione della serie: i dettagli

I fan di Star Wars sono più o meno tutti concordi nel giudicare Obi-Wan Kenobi una serie risultata decisamente inferiore alle aspettative: chissà, però, quale sarebbe stato il parere del fandom se a sbarcare su Disney+ fosse stata la versione iniziale dello show con Ewan McGregor, con tutti i cambiamenti che ne sarebbero conseguiti.

A parlarne, dopo aver affrontato l'argomento del suo possibile ritorno in Star Wars, è stato proprio Ewan McGregor, che ci ha svelato alcuni dettagli di quello script iniziale che, a giudicare dalle parole dell'attore, ci avrebbe regalato uno show dai toni decisamente più dark e cupi.

"Il primo episodio partiva con me che lavoravo come cameriere in un bar. Sapete, come se avesse un po' smarrito la via, Obi-Wan. Lavora in un bar, comincia a bere un po' troppo, viene pestato. La gente mi prende a calci, io semplicemente li lascio fare, dopodiché mi allontano nella notte. Voglio dire, queste erano le nostre idee iniziali, almeno. C'era una prima stesura e la serie cominciava così" ha spiegato la star di Trainspotting.

Chissà che che quella prima versione dello script non potesse rivelarsi quella giusta per un degno ritorno del maestro di Anakin Skywalker: con i sé e con i ma, però, non si fa la storia. Noi, intanto, vi lasciamo qui la nostra recensione di Obi-Wan Kenobi.

