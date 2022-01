Obi-Wan Kenobi, ci sarà anche Boba Fett? Risponde Temuera Morrison

Mentre l'episodio 3 di The Book of Boba Fett si fa largo su Disney+, si inizia a parlare insistentemente dell'apparizione di Temuera Morrison anche in Obi-Wan Kenobi, la nuova produzione del franchise di Star Wars che dovrebbe essere rilasciata nel corso del prossimo maggio.

La serie che ha per protagonista Ewan McGregor è ambientata tra gli eventi de La vendetta dei Sith e quelli di Una nuova speranza, e così alcuni fan hanno ipotizzato che potremmo vedere un'apparizione di Temuera Morrison, ma non è detto che l'attore debba interpretare Boba Fett ma, secondo molti, potrebbe benissimo vestire i panni di uno dei suoi cloni che in quest'epoca sarebbero ancora in circolazione.

Alla domanda del Washington Post su una potenziale apparizione in Obi-Wan Kenobi, Temuera Morrison ha detto: "Beh, ci sono molte persone che potrebbero apparire, penso al Capitano Rex per esempio. Mi somiglia un po'. C'è po il comandante Cody. Che fine hanno fatto quei ragazzi? Ci sono tutti quegli eserciti di cloni. Potrebbe essere qualcosa di mai visto prima, nuovo ed eccitante".

L'entusiasmo per Obi-Wan Kenobi è al momento davvero incontenibile e sicuramente ai fan piacerebbe rivedere Temuera Morrison in "altre vesti". Voi che ne dite? Vedremo dei suoi cloni nel prossimo show in arrivo su Disney+? Diteci la vostra nei commenti.