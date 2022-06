Obi-Wan Kenobi: QUELLA scena cambia ogni cosa per il Darth Vader che conosciamo

Quest'oggi è arrivato online il sesto ed ultimo episodio di Obi-Wan Kenobi che ha concluso la miniserie con protagonista il Maestro Jedi interpretato nuovamente da Ewan McGregor. Si è trattato di un episodio ricco di colpi di scena, momenti intensi ed epici e clamorosi ritorni. Uno di questi cameo cambia tutto per quanto riguarda Darth Vader.

Come detto, questo articolo conterrà grossi spoiler su quanto accaduto nel finale di Obi-Wan Kenobi, quindi non proseguite nella lettura se non avete ancora visto l'episodio in questione.

Al termine del duello tra un ritovato Obi-Wan Kenobi di nuovo riconciliatosi con la Forza e Darth Vader, quest'ultimo ha la peggio: il suo sistema di supporto vitale viene danneggiato, così come il suo elmo che ci rivela in parte il volto sfigurato di Anakin Skywalker. In un dialogo tra i due, Anakin ormai definitivamente Vader afferma di aver ucciso qualunque cosa fosse rimasta del giovane Jedi, convincendo Obi-Wan che il suo apprendista ormai non esiste più.

Successivamente, in un ologramma compare l'Imperatore Palpatine, il quale è preoccupato che l'ossessione di Vader verso il suo vecchio maestro l'abbia reso debole; qui Vader risponde che ormai Kenobi non vale più niente per lui. Da questo momento in poi abbiamo davanti il Darth Vader che abbiamo conosciuto nella trilogia classica (e in Rogue One) completamente svuotato di qualsiasi umanità. Da questo momento in poi il suo unico interesse sarà quello di governare la galassia al fianco del suo Maestro Sith.

Inoltre, che ne pensate dell'altro clamoroso cameo di Obi-Wan Kenobi? Nel frattempo, vi lasciamo alle dichiarazioni su una possibile seconda stagione di Obi-Wan Kenobi e alle critiche dei fan sul target dello show Star Wars.