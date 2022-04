Obi-Wan Kenobi, ci sarà il cameo di Liam Neeson? Parla la regista Deborah Chow

A un mese dal debutto della serie Star Wars: Obi-Wan Kenobi, entra nel vivo la campagna promozionale con interviste, dichiarazioni ufficiali e voci di corridoio che si mescolano nell'ampia conversazione: una di queste riguarda la presenza di Liam Neeson nei panni di Qui-Gon Jinn, maestro del protagonista interpretato da Ewan McGregor.

Nelle scorse ore la regista Deborah Chow ha parlato dei possibili cameo nella serie su Obi-Wan Kenobi. Senza entrare nel dettaglio di chi vedremo apparire nella serie Disney+, Chow ha anticipato che ci saranno molte sorprese per i fan: "Obi-Wan affronterà un viaggio. Ci saranno diverse persone che entreranno nella sua vita" ha rivelato. "Una delle cose che ho cercato di fare con questa serie è stato mantenere l'eredità e i personaggi importanti nella sua vita, insieme ad alcuni nuovi personaggi. Quindi ci sarà un mix delle due cose, ma penso che ci siano delle sorprese in arrivo".

Sul web ci sono le teorie ormai più disparate sul possibile cameo di Qui-Gon Jinn in Obi-Wan Kenobi, una figura che ha avuto un impatto notevole sul protagonista dello show temporalmente collocato tra la trilogia prequel e quella originale.

Nei giorni scorsi è stato lo stesso Liam Neeson a esporsi sulle voci in merito a una sua apparizione in Star Wars: Obi-Wan Kenobi: l'attore nordirlandese si è detto pronto a tornare a interpretare il suo personaggio nel franchise di Star Wars ma solo sul grande schermo. Risposta sincera o tentativo di mettere a tacere i rumour? Lo scopriremo solo con l'esordio di Obi-Wan Kenobi con i primi due episodi in uscita il 27 maggio su Disney+.