Obi-Wan Kenobi, in cantiere la stagione 2? Parla lo showrunner Joby Harold

Il finale di Obi-Wan Kenobi è sempre più vicino e in attesa di scoprire cosa accadrà, il capo sceneggiatore Joby Harold ha parlato della possibilità che la serie con Hayden Christensen e Ewan McGregor possa avere una seconda stagione.

Intervistato da Deadline ha detto: "Mi viene chiesto costantemente di parlarne. Ci ho pensato per tutto il tempo in cui ci ho lavorato che era una storia chiusa. La mia mente si è così concentrata su questa produzione come una sorta di serie limitata, che non ho avuto modo nè tempo di andare oltre. Ma Obi-Wan è un personaggio fantastico. Sono tutti personaggi fantastici".

E sulla possibilità di realizzare nuove produzioni ambientate nella Galassia lontana lontana, al di là di una possibile stagione 2 di Obi-Wan Kenobi, Harold ha detto: "Non posso rispondere a nessuna di queste domande (ride). Ma adoro Star Wars, e l'esperienza di lavorarci su non ha cambiato in alcun modo il mio amore per il franchise. L'ha solo reso una parte più grande della mia vita e mi sento fortunato a farne parte".

In precedenza, Ewan McGregor si era detto pronto per Obi-Wan Kenobi 2, resta da capire dopo il finale previsto per il prossimo 22 giugno quali saranno i reali progetti della di Lucas Film e Disney per questo personaggio. Voi cosa vi aspettate? Ditecelo nei commenti,