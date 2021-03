Obi-Wan Kenobi, ecco il cast al completo: confermato il ritorno di Joel Edgerton!

Disney comincia a fare sul serio anche per Obi-Wan Kenobi, la serie Disney+ che approfondirà la storia di uno dei personaggi più amati e importanti della saga ideata da George Lucas: tramite un post su Instagram, infatti, la produzione ha finalmente aggiornato i fan sulla data in cui inizieranno i lavori e, soprattutto, sul cast dello show.

Le riprese della serie con Ewan McGregor (che si è recentemente mostrato in gran forma in vista di Obi-Wan Kenobi) prenderanno dunque il via il prossimo aprile, mentre per quanto riguarda i protagonisti dello show, oltre al già confermato Hayden Christensen, troviamo alcuni nomi che richiameranno sicuramente l'attenzione dei fan.

Il post dell'account ufficiale di Obi-Wan Kenobi conferma infatti il ritorno nel franchise di Joel Edgerton, al cui fianco troveremo anche Moses Ingram, Benny Safdie, Bonnie Piesse, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O'Shea Jackson Jr., Sung Kang e Simone Kessell. Un cast di tutto rispetto, insomma, con i ritorni di McGregor, Christensen ed Edgerton come ciliegine sulla torta e quelli di star come Varma, Safdie e Nanjiani a far sperare decisamente bene per la qualità dello show!

Cosa ne pensate? Vi piace il cast selezionato da Disney? Diteci la vostra nei commenti! Tornando a McGregor, intanto, si parla di una possibile apparizione del suo Obi-Wan in Andor.