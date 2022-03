Obi-Wan Kenobi: ecco chi è l'interprete di Luke Skywalker nella serie Star Wars

Nel corso del primo trailer di Obi-Wan Kenobi, miniserie Star Wars in sei episodi che colmerà il divario tra Episodio III e Episodio IV nella storia della saga, vedremo anche un giovanissimo Luke Skywalker tra le sabbie di Tatooine che il nostro Maestro Jedi osserva e protegge a distanza. Ecco svelato il nome dell'attore che lo interpreta.

Nelle prime immagini della miniserie, infatti, possiamo ammirare una sequenza in cui Kenobi osserva da lontano un piccolo Luke Skywalker che gioca con indosso un elmo da pilota nella casa degli zii adottivi Owen e Beru Lars. Secondo quanto riportato nelle ultime ore da The Hollywood Reporter, abbiamo finalmente il nome dell'interprete del personaggio divenuto celebre grazie a Mark Hamill nella trilogia classica. Si tratta di Grant Feely, attore che stando a IMDb vanta solo un'altra apparizione sullo schermo in un episodio di Creepshow.

Il report indica inoltre che un altro giovane attore era stato scelto dalla Lucasfilm per interpretare Luke Skywalker nelle fasi iniziali della serie ma questi non avrebbe girato alcuna scena e non è noto chi fosse l'attore in questione. Il recasting del personaggio sarebbe stato voluto da Kathleen Kennedy, capo di Lucasfilm.

Sappiamo già che nel corso del suo sviluppo, Obi-Wan Kenobi è passato dall'essere un film a una miniserie in sei episodi e che Jon Favreau e Dave Filoni hanno contribuito a modificare parti della sceneggiatura, dato che inizialmente la storia ricordava troppo la dinamica di The Mandalorian, con Kenobi e Skywalker troppo simili a Din Djarin e Grogu. Così come è stato eliminato Darth Maul in favore di Darth Vader.

Sicuramente è lecito pensare come i piani iniziali per l'avventura potessero prevedere Maul, in virtù del suo ritorno in Solo: A Star Wars Story nel 2018. Anche se per un semplice cameo, sembrava infatti che il tutto fosse stato pensato per reintrodurre il personaggio nel franchise in modo importante, ma la tiepida accoglienza del film potrebbe aver fatto cambiare le carte in tavola agli sceneggiatori.