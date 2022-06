Obi-Wan Kenobi: la citazione a quel Jedi di Clone Wars e il malvagio cameo di Zach Braff!

Non solo il Darth Vader di Luca Ward nel nuovo episodio di Obi-Wan Kenobi, dato che la terza puntata della serie tv di Star Wars con protagonista Ewan McGregor ha incluso anche un grosso riferimento a Clone Wars e un cameo di Zack Braff.

Nel corso della puntata, infatti, Obi-Wan e Leia arrivarono ad una "ferrovia sotterranea" Jedi, trovandosi in una stanza sicura piena dei messaggi di coloro che sono passati di lì: ad un certo punto Obi-Wan nota con gioia che anche "Quinlan" era sopravvissuto, un chiaro riferimento a Quinlan Vos: il personaggio, che è apparso brevemente anche ne La minaccia fantasma, ha svolto un ruolo fondamentale come maestro di Aayla Secura nella serie tv The Clone Wars, ed è famoso per il potere distintivo nell'uso dall Forza, la "psicometria", che gli permette di 'leggere gli eventi vissuti da un oggetto' semplicemente toccandolo.

Finora, la saga di Star Wars aveva confermato i pochi Jedi sopravvissuti all'Ordine 66, ma con Obi-Wan, Yoda, Ahsoka, Cal Kestis, Kanan Jarrus e una manciata di Padawan il nome di Quinlan non era mai emerso, ma adesso i suoi fan possono tirare un sospiro di sollievo.

Andando oltre, per quanto riguarda il cameo di Zack Braff, vi segnaliamo che l'idolo dei fan di Scrubs ha fornito la voce per Freck, l'autista grande fan dell'Impero che, dopo aver interagito brevemente con Leia e Obi-Wan, fa del suo meglio per consegnarli come potenziali apologeti Jedi ad alcuni Stormtrooper di pattuglia.



Vi ricordiamo che il terzo episodio di Obi Wan Kenobi è disponibile da oggi su Disney Plus.