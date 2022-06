Obi-Wan Kenobi: come potrebbe proseguire la serie con Ewan McGregor?

Per molti Obi-Wan Kenobi è la peggiore serie Star Wars ma sembra proprio che i piani alti della LucasFilm potrebbero decidere di continuare lo show con Ewan McGregor con una seconda stagione. Scopriamo insieme tutte le possibili ipotesi.

Il fantasma della Forza di Qui-Gon potrebbe insegnare a Obi-Wan come sfruttare la sua coscienza anche nell'aldilà, dopo che questo si è riconnesso con la Forza. Qui-Gon potrebbe anche trasmettere più saggezza nello Jedi, in modo che smetta di incolpare se stesso per quanto accaduto ad Anakin.

Sembra poi plausibile una visita a Yoda su Dagobah nella seconda stagione, forse anche per introdurre una possibile nuova serie che mira a raccontare la sua vita in esilio. Obi-Wan potrebbe al contempo apprendere ed insegnare nuove tecniche dal suo maestro in modo da aiutarlo a superare il proprio dolore per il crollo dell'Ordine Jedi.

È ovvio che gli Inquisitori dovranno migliorarsi per catturare Obi-Wan e dunque nella nuova stagione potrebbero introdurre nuovi agenti con la benedizione di Vader in un programma più rigido progettato per compensare le carenze della Stagione 1. Gli Inquisitori potrebbero persino formare la propria rete di spionaggio per compensare quella dei Ribelli. Gli Inquisitori possono potrebbero poi tra l'altro anche intensificare la loro presenza su Alderaan nel sospetto che ci sia ancora un collegamento con Obi-Wan lì.

L'eventuale stagione 2 di Obi-Wan Kenobi potrebbe poi fare di Reva un'apprendista. Fare da mentore a Reva lo metterebbe davvero alla prova, rinnovando in lui la paura di perdere un altro apprendista a causa del lato oscuro, ma ricordandogli il suo grande potenziale come maestro. Potrebbero poi esserci nuovi focus su Luke Skywalker e lo stesso Darth Vader.

Voi cosa vorreste vedere in futuro? Ditecelo nei commenti.