Obi-Wan Kenobi: ecco come è stato tenuto nascosto il costume di Ewan McGregor

Le aspettative per Obi-Wan Kenobi sono veramente elevate, visto anche il malcontento generato dai prequel di Star Wars. In molti sperano che la serie Disney+ possa in qualche modo soddisfare tutti gli scontenti della galassia lontana lontana ma per adesso, non sappiamo molto, visto che la produzione è blindatissima.

Si sta tentando in ogni modo possibile di evitare le fughe di notizie, e addirittura Ewan McGregor è costretto ad andare in giro per il set con in dosso un telo nero, per coprire totalmente quello che sarà il look prescelto nella serie per Obi-Wan Kenobi. Lo stesso escamotage è stato utilizzato per altri membri del cast ma, dalle foto trapelate sui social è stato possibile notare il costume di uno Stormtrooper.

Questi mantelli neri sono abbastanza comuni per le grandi produzioni poiché gli studios cercano di mantenere alcuni elementi dei loro spettacoli nascosti ai paparazzi. Le riprese di Obi-Wan Kenobi sono ormai entrate nel vivo e questo particolare ci spinge a pensare che nella serie targata Disney+, il mentore di Luke Skywalker avrà in costume leggermente diverso da quello con cui lo abbiamo visto fin qui. Ancora non sappiamo su cosa questa produzione si focalizzerà ma, stando alle parole di Liam Neeson, Qui-Gon Jinn non prenderà parte ad Obi-Wan Kenobi. Voi siete curiosi di scoprire cosa accadrà? Raccontateci le vostre impressioni nell'apposita sezione commenti.