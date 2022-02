Obi-Wan Kenobi: il compositore John Williams torna nell'Universo di Star Wars con la serie

Secondo quanto riportato da Variety, il leggendario compositore John Williams tornerà nell'universo di Star Wars. Dopo il suo ritiro avvenuto nel 2018, Williams lavorerà nuovamente per il franchise per dare vita alla colonna sonora della nuova serie dedicata a Obi-Wan Kenobi.

John Williams, vincitore di un Grammy grazie alle musiche di Star Wars: Galaxy's Edge, ha lavorato a tutti e nove i film principali della saga di Guerre Stellari, diventando un'istituzione per i fan. Ma non finisce qui, perché oltre al recente Grammy, che segna la sua sesta vittoria del premio, il compositore ha ricevuto un Academy Award per la migliore colonna sonora originale per il primo Star Wars uscito nel 1977.

Stiamo parlando dunque di un grande musicista, che è la mente dietro molti altri temi iconici di film di grande successo che tutti conoscono, come Lo squalo, E.T, Jurassic Park, Indiana Jones e Harry Potter.

Adesso Williams è pronto a tornare in televisione dopo molti anni. I suoi precedenti crediti televisivi includono infatti pochi prodotti, tra cui Amazing Stories nel 1985, la serie PBS Masterpiece Theatre nel 2000 e Great Performances nel 2009. E la notizia del ritorno sarebbe pressoché confermata, perché secondo quanto riportato da Variety Williams avrebbe registrato la colonna sonora di Obi-Wan Kenobi la scorsa settimana con un'orchestra di Los Angeles. Ovviamente la curiosità adesso è altissima: riusciremo a sentire qualcosa della sua soundtrack nel trailer di Obi-Wan Kenobi in arrivo?