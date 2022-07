Obi-Wan Kenobi, la compositrice: 'Vi spiego la differenza tra Star Wars e la Marvel'

Con la conclusione della trilogia sequel di Star Wars, nell'universo cinematografico sconfinato venuto dopo la saga si è aperta all'arrivo di nuovi compositori oltre al leggendario John Williams. Nonostante quest'ultimo abbia scritto il tema principale, le musiche di Obi-Wan Kenobi sono state composte da Natalie Holt, che ha rivelato retroscena.

La Holt ha lavorato come compositrice anche per i Marvel Studios, nello specifico sulla serie dedicata a Loki, e nel corso di un'intervista concessa a ComicBook ha spiegato quali sono le differenze nel lavorare con questi due grandi colossi dell'intrattenimento che entrambe fanno capo alla casa madre Disney. Ovviamente, per quanto riguarda Star Wars, il suo lavoro è stato molto diverso, in quanto la saga possiede già un suono e un'atmosfera molto caratteristiche.

"Loki non aveva nessuna musica [già] associata, in particolare. Il personaggio non aveva un suo tema distintivo. E poi mi sembra che la musica della Marvel non sia una sorta di house style. La gente è più abituata a dire: "Oh, c'è questo e quest'altro e...". Mark Mothersbaugh e Alan Silvestri hanno scritto colonne sonore Marvel molto diverse tra loro e tutti accettano una maggiore [varietà]. Quindi, credo di non aver sentito l'enorme pressione, quando ho ottenuto il lavoro, di dovermi adattare a uno stile musicale straordinario, [come quello che] John Williams aveva creato. È stata una pressione enorme, perché sono una grande fan di John Williams".

Holt ha poi spiegato come la colonna sonora di Loki sia stata guidata dall'idea di racchiudere tutta la musica attraverso il tempo e la cultura, mentre per Obi-Wan Kenobi si è trattato più di catturare l'emozione. La Holt ha anche parlato delle ulteriori pressioni derivanti dall'ingresso nel franchise di Star Wars. Ha spiegato che sentiva di avere una grande responsabilità sulle spalle, quella di rendere giustizia al franchise.

La compositrice si è già unita alla famiglia Warner/DC, in quanto curerà le musiche del cinecomic Batgirl. Nel frattempo, un fan ha trasformato Obi-Wan Kenobi in un film di 2 ore attraverso un montaggio alternativo.