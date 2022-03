Obi-Wan Kenobi: un crossover con The Mandalorian è possibile? Parla la Kennedy

Oltre all' attesissimo ritorno di Hayden Christensen in Obi-Wan Kenobi, quali saranno gli altri personaggi che faranno la loro apparizione nel nuovo show di Star Wars? Ci sarà spazio anche per i personaggi visti in The Mandalorian?

Mentre l'attesa per la nuova serie di Disney+ con Ewan McGregor non fa che aumentare, merito anche dell'emozionante nuovo trailer di Obi-Wan Kenobi rilasciato online, i fan hanno iniziato a chiedersi se vedremo un crossover con The Mandalorian nello show.

Come ben sappiamo, i personaggi di Ahsoka Tano (ex allieva Jedi di Anakin) e di un giovane Boba Fett si inseriscono entrambi nella sequenza temporale in cui questa serie prequel è ambientata. La Disney ha senza ombra di dubbio una grande esperienza per quanto riguarda la creazione di epici crossover e la presidente della Lucasfilm Kathleen Kennedy, insieme alla regista Deborah Chow, hanno parlato della questione in un' intervista con Entertainment Weekly.

"Tutto ciò rientra nella linea temporale di The Mandalorian", rivela la Kennedy.

"Il tessuto connettivo più forte per noi è quello dei prequel, perché è da lì che provengono i nostri personaggi ed è da lì che sono iniziate le loro storie. Quindi, i prequel sono i più collegati alla nostra serie", ha aggiunto infine la Chow.

Né la Chow né la Kennedy hanno escluso la possibilità di un crossover. Non ci resta che attendere. Vi ricordiamo che Obi-Wan Kenobi arriverà il 25 maggio su Disney+.