Obi-Wan Kenobi: Darth Maul doveva tornare al posto di Vader nello show

L'attesissima nuova serie dell'universo di Star Wars si è da poco svelata nell'emozionante trailer di Obi-Wan Kenobi, che vedrà il ritorno di Ewan McGregor nei panni dell'amato maestro jedi e Hayden Christensen come Darth Vader.

Ed è proprio la scelta del ritorno di Darth Vader ad essere stata più volte messa in dubbio e al centro di molte discussioni. A rafforzare la tesi ci pensano ora nuovi rumor, che ci rivelano come i piani iniziali del progetto fossero diversi. The Hollywood Reporter afferma infatti che Ray Park doveva tornare nell'universo di Star Wars come Darth Maul, ruolo da lui interpretato in Episodio I e in Solo: A Star Wars Story.

I rumors che si sono susseguiti riguardo la vicenda sono diversi: alcuni affermano che Park si stesse preparando per la pre-produzione e l'allenamento acrobatico per lo show, una fonte della Lucasfilm afferma invece che Maul non sarebbe mai apparso, mentre altre ci dicono che Darth Vader è stato arruolato per soddisfare da subito il ruolo dell'antagonista della serie.

Altre voci dicono che la storia iniziale prevedeva Maul alla caccia di Luke Skywalker, con Obi-Wan a fare da protettore; l'dea sembra però essere stata accantonata perchè troppo simile alla relazione vista in The Mandalorian con Din Djarin e "Baby Yoda".

Sicuramente è lecito pensare come i piani iniziali per l'avventura potessero prevedere Maul, in virtù del suo ritorno in Solo nel 2018. Anche se per un semplice cameo, sembrava infatti che il tutto fosse stato pensato per reintrodurre il personaggio al franchise in modo importante, ma la tiepida accoglienza del film potrebbe aver fatto cambiare le carte in tavola agli sceneggiatori.

E voi cosa ne pensate di questo mancato ritorno? Vi ricordiamo che lo show debutterà il 25 maggio su Disney+. Nel frattempo, vi lasciamo con il nostro approfondimento sugli Easter Egg del trailer di Obi-Wan Kenobi.