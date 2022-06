Obi-Wan Kenobi, il Darth Vader più crudele di sempre ha la voce del Gladiatore: pareri?

Il terzo episodio di Obi Wan Kenobi è arrivato oggi su Disney Plus, con la programmazione della serie tv Star Wars spostatasi dal venerdì al mercoledì, e come anticipato dal finale della premiere Darth Vader ha finalmente fatto il suo ingresso in scena.

Come confermato nei giorni scorsi, è stato Luca Ward a doppiare questa nuova versione di Darth Vader, interpretato nuovamente da Hayden Christensen e finora doppiato dal grande Massimo Foschi, il quale aveva dato la propria voce all'iconico villain non solo nel corso della trilogia classica di Star Wars, ma anche ne La Vendetta dei Sith e in Rogue One: A Star Wars Story. Il taglio netto col passato, però, sta nel fatto che la versione di Darth Vader di Hayden Christensen/Luca Ward si dimostra fin da subito la più micidiale di tutte le versioni di Darth Vader viste finora, e infatti i fan sui social la stanno già paragonando a quella 'super-action' vista nel film spin-off Rogue One.

Nella puntata, infatti - e vi ricordiamo che l'articolo è contrassegnato come SPOILER - Darth Vader affronta Obi-Wan per vendicarsi del loro ultimo incontro su Mustafar, che aveva lasciato Anakin sfigurato e in fin di vita (al punto che, come abbiamo visto la scorsa settimana, Obi-Wan lo ha creduto morto per anni): lo scontro non solo è impari, considerata la potenza del 'giovane' signore dei Sith e l'arrugginimento del suo vecchio Maestro Jedi, ma addirittura mostra il lato più oscuro e crudele di Darth Vader, che con tutt'altro che celato sadismo si diverte ad infliggere ad Obi-Wan lo stesso dolore da lui provato su Mustafar, usando la Forza per trascinare il corpo del Jedi in un mare di fuoco da lui appiccato.

Che cosa ne pensate, dunque, di questo 'nuovo' Darth Vader con la voce del Gladiatore Massimo Decimo Meridio? Ditecelo nella sezione dei commenti!