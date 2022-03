Obi-Wan Kenobi: Darth Vader al posto di Darth Maul è stata un'idea di Dave Filoni!

Come vi abbiamo già raccontato in un precedente report, nella sceneggiatura originale della miniserie Obi-Wan Kenobi, Darth Maul era il villain principale, ma con il procedere dei lavori quella strada è stata abbandonata per reintrodurre nella storia la figura di un Darth Vader nuovamente a confronto con il suo vecchio Maestro Jedi.

Secondo quanto riportato dall'Hollywood Reporter, infatti, la sceneggiatura iniziale di Hosseini Amini è stata rivista dopo l'arrivo di Dave Filoni e Jon Favreau, i quali avrebbero contribuito ad apportare alcune modifiche sostanziali. A quanto pare l'idea di sostituire il villain principale da Darth Maul a Darth Vader è stata di Filoni in persona, che da qualche anno (proprio insieme a Favreau) sta plasmando l'universo di Star Wars sul piccolo schermo dopo i fondamentali contributi sia con le serie animate che con le serie live-action su Disney+ (su tutte The Mandalorian).

Dopo essersi accorti che troppi elementi nella sceneggiatura iniziale di Obi-Wan Kenobi ricordavano The Mandalorian, Lucasfilm ha assunto nel 2020 Joby Harold per scriverne una nuova versione, con Dave Filoni e Jon Favreau che avrebbero consigliato alla regista Deborah Chow di "pensare più in grande". Ovviamente non c'è nulla di più grande di Darth Vader all'interno della saga di Star Wars.

Sicuramente è lecito pensare come i piani iniziali per l'avventura potessero prevedere Maul, in virtù del suo ritorno in Solo: A Star Wars Story nel 2018. Anche se per un semplice cameo, sembrava infatti che il tutto fosse stato pensato per reintrodurre il personaggio nel franchise in modo importante, ma la tiepida accoglienza del film potrebbe aver fatto cambiare le carte in tavola agli sceneggiatori.

Obi-Wan Kenobi esordirà su Disney+ il 25 maggio 2022. Su queste pagine potete scoprire chi è l'interprete del giovane Luke Skywalker nella serie.