Obi-Wan Kenobi, Darth Vader si mostra nei concept art della serie Disney+

La serie Disney+ Obi-Wan Kenobi è stata annunciata nel 2019 e da allora poche notizie e molti rumors si sono rincorsi sulla trama ed il cast. Oggi finalmente possiamo dare un’occhiata ai primi concept art dello show che riporterà Ewan McGregor nei panni dell’amato personaggio grazie ad una clip trapelata online.

Il breve video include il commento di McGregor e della regista Deborah Chow, insieme ai concept art dello spettacolo. Una di quelle opere d'arte vede Obi-Wan e Darth Vader avere la loro tanto attesa rivincita, definita "la rivincita del secolo" da tutti gli addetti ai lavori e i fan. Mentre in altre immagini, che trovate in calce alla notizia, possiamo vedere un gruppo di stormtrooper, Darth Vader in una fortezza seduto su un trono e un Obi-Wan leggermente brizzolato nel deserto di Tatooine.



Per quanto riguarda la trama, Obi-Wan Kenobi sarà ambientata tra La vendetta dei Sith e Una nuova speranza durante il periodo di esilio dell'ex Maestro Jedi su Tatooine mentre veglia su Luke Skywalker, ma nulla di più è trapelato fino ad ora. Oltre a McGregor, lo spettacolo vedrà il ritorno di Joel Edgerton e Bonnie Piesse nei panni di Owen e Beru Lars e, per l’immensa gioia dei fan, Hayden Christensen tornerà in Obi Wan Kenobi nei panni di Anakin Skywalker/Darth Vader.



Obi-Wan Kenobi rappresenta sia un ritorno alle origini per McGregor sia la possibilità di fare qualcosa di nuovo con questo amato personaggio nella galassia lontana lontana. Non è ancora stata fissata una data di uscita per Obi Wan Kenobi, ma rientra sicuramente tra i progetti più attesi dai fan.