Obi-Wan Kenobi: Darth Vader sapeva che Leia era sua figlia? La nuova teoria dei fan!

Una delle domande più grandi che i fan di Star Wars si ponevano riguardo a Darth Vader era come mai non avesse percepito che la Principessa Leila avesse la Forza in sé. E soprattutto che fosse sua figlia. Dopo la conclusione di Obi-Wan Kenobi, una nuova teoria dei fan affermerebbe che il Signore dei Sith era a conoscenza di questo segreto nascosto.

Darth Vader e la Principessa Leia sono stati vicini così tante volte che avrebbe dovuto percepire la loro correlazione, soprattutto dopo che Boba Fett gli ha indicato che Luke Skywalker era suo figlio in Star Wars: Darth Vader #6 della Marvel Comics nel 2015.

Dal momento che Vader era così in sintonia con il rilevamento della Forza nelle persone, come ad esempio il fatto che tenesse traccia di Ben in Obi-Wan Kenobi, sarebbe stato facile immaginarlo mentre coglieva la scintilla di Luke in Leia. Molti hanno attribuito questo al fatto che Leia ha risvegliato le sue capacità solo dopo la morte di Vader, ma la serie Disney+ ha confermato che mostrava i tratti della Forza fin da bambina. Tuttavia, data la missione di Vader di trovare l'arma perfetta da usare contro l'Imperatore, è possibile che sapesse che Leia era sua figlia, ma che non gli importasse.

Inoltre, nello stesso modo in cui Vader ha manipolato Reva per vedere cosa sarebbe diventata, è possibile che abbia pianificato questo anche per Leia. Distruggere Alderaan potrebbe essere stata l'esperienza dell'Ordine 66 di Leia, con Vader che la spingeva a vedere se la sua rabbia poteva essere usata come arma. Ma poiché Leia non ha mostrato alcun potere della Forza importante dopo questa tragedia, Vader potrebbe averla trascurata, anche dopo aver riconosciuto Luke.

E voi che ne pensate di questa affascinante teoria? Ditecelo nei commenti! Nel frattempo, vi lasciamo alle dichiarazioni dello sceneggiatore originale di Obi-Wan Kenobi, il quale aveva scritto un destino diverso per Reva nella sua versione della storia.