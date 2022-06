Obi-Wan Kenobi, ci sono davvero incongruenze con il canone?

Quando si parla di universi narraitivi pressoché sacri come quello di Star Wars, le incongruenze alla continuity non si perdonano. Soprattutto se è un acquirente diverso dal creatore originale, a produrle. Nel caso di Obi-Wan Kenobi c'era questo forte sentore iniziale. Ma ora le cose potrebbero essere molto diverse.

Appena sbarcata sugli schermi di Disney+, la serie con protagonista Ewan McGregor nuovamente nei panni di Obi-Wan Kenobi dopo diciasette anni di assenza dal ruolo, sembrava perdersi in diverse incongruenze al canone Star Wars, almeno nei suoi primi episodi. Ovviamente, segnaliamo che quanto segue presuppone la visione della serie fino all’ultimo episodio. Se non l’avete ancora fatto, non seguiranno altro che spoiler da questo punto in poi. In termini di incongruenze c’era il drammatico tradimento di Reva nei confronti del Grande Inquisitore, che ci si chiedeva a questo punto come potesse “risorgere” in Rebels.

Ma soprattutto, le grandi incongruenze riguardavano i rapporti nati fra i vari personaggi in quel lasso di tempo intercorso fra la caduta della Repubblica e gli eventi del primo Guerre Stellari. Come può la piccola Leila sviluppare un tale rapporto con Obi-Wan, salvo poi non dare alcun segno in Epidosio IV né raccontandolo a nessuno? Quale consapevolezza identitaria fra allievo e maestro, fra Darth Vader e Kenobi, nel momento in cui scopriamo che quel duello sulla Morte Nera non è stato il primo dai tempi di Mustafar, ma ce ne sono stati altri. Quali le motivazioni di Anakin dietro La vendetta dei Sith, spiegateci poi da un flashback in cui lo vediamo allenarsi con la spada assieme al suo maestro, venendo sconfitto e a tratti umiliato?

La risposta, alla luce dell’ultimo episodio, è semplice: non solo la serie non contiene grosse incongruenze rispetto alle trilogie originale e prequel, se non quelle nei confronti dei romanzi e dei fumetti già dichiarati non canonici dalla Disney al momento dell’acquisizione. Non solo questo, ma in un certo senso Obi-Wan Kenobi intendeva mettere ordine – poi può esserci riuscito o meno – in una serie di incongruenze (pur minime) presenti fra le due trilogie. Il rapporto con Leila è talmente forte che una sua mancata giustificazione sarebbe stata inaccettabile. Per questo Obi-Wan le fa promettere di non rivelare mai questa parentesi d’infanzia e per questo, in effetti, i due non si incontrano mai nella trilogia originale, per quanto Leila pianga Obi-Wan alla stregua di Luke.

Certo, è strano che poi non ne parli con lui per tutti i successivi film, ma è possibile che lo faccia in quei lunghi intermezzi fra pellicole, prima di Hoth in Episodio V o prima della Corte di Jabba in Episodio VI. Sull’identità di Vader invece, il Sith si vanta – forse in chiave metaforica, forse no – di aver ucciso Anakin Skywalker. E infatti questa è la versione che sentiamo dal Kenobi di Alec Guinness in Una nuova speranza. Insomma, che sia piaciuta o no, la serie su Disney+ si è posta esattamente per ciò che voleva essere: un punto di contatto fra trilogie. E se anche così non fosse, comunque, c’erano già abbastanza vuoti narrativi o interpretativi all’interno del canone originale (non uno dei più saldi della storia) da permettere a un nuovo titolo di approfondire o prendersi alcune libertà, senza per questo contraddire nulla.